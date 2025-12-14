たけうちほのか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/14】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが12月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】竹内涼真の28歳美人妹「雰囲気がガラッと変わって素敵」兄も絶賛7年ぶりボブ姿

◆たけうちほのか、7年ぶりのボブでイメチェン披露


たけうちは「最後にボブにしたの7、8年前かな」「2025年おわるし！心機一転！バッサリ！」とコメントし、ロングヘアからボブスタイルへとイメージチェンジしたことを報告。新しい髪型に黒のジャケットとミニ丈のボトムスを合わせた装いで、美しい脚が際立つ姿を披露した。また、この投稿には兄で俳優の竹内涼真も反応し、「ほらな 良いやん」とコメントしている。

◆たけうちほのかの投稿に反響


この投稿には「ボブ似合いすぎる」「一気に大人っぽくなった」「スタイルいい」「雰囲気がガラッと変わって素敵」「脚が綺麗すぎる」「兄妹のやり取りが微笑ましい」「参考になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

