翌日にJUNG KOOKも投稿…aespa・ウィンター、熱愛説浮上後初めて近況を明かす

ガールズグループaespaのメンバー、ウィンターが、ボーイズグループBTSのJUNG KOOKと熱愛説が浮上した後、ファンに初めて挨拶した。

去る12月13日、ウィンターはファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて、「今週末は寒いから風邪に気をつけて！雪が降ったから道に気をつけてね！」と伝えた。

この日、ウィンターはファンに「風邪ひきそう」「温かいものを食べてください」と愛情たっぷりの挨拶をした。

ウィンター

これはウィンターがJUNG KOOKとの熱愛説が浮上した後、初めての更新だ。これに先立って、2人はお揃いアイテム、“カップルタトゥー”などの疑惑を受け、熱愛説が浮上した。

ただし、ウィンターの所属事務所SMエンターテインメントとJUNG KOOKの所属事務所BIGHIT MUSICともに、熱愛説について沈黙を貫いている。

◇WINTER（ウィンター） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。