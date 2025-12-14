甘さと大胆さを纏う…伊藤桃々×Rosemの新作ホリデーコレクション

モデル・タレントとしてZ世代から絶大な支持を集める伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」から、ホリデーシーズンに向けた新作が登場しました。甘さと色気を絶妙にブレンドしたデザインは、特別な夜をより鮮やかに彩ってくれる存在♡リボンやレース、輝くディテールが詰まったランジェリーは、気分を高めたい冬の夜にぴったりです。11月20日19時より販売がスタートし、シーズンムードを盛り上げる新作に注目です。

甘く大胆に魅せるベリーレッド

ホリデーシーズンにぴったりな「ベリーレッド」は、リボンやラメの煌めきが散りばめられた甘く華やかなデザイン。

正面はキュートな印象ながら、後ろ姿はドキッとするほど大胆で、大人の可愛さと刺激の両方を楽しめます♡

ブラはA～Fカップ、アンダー65～75に対応。ショーツはアンダー65がM(ヒップ87-95cm)、アンダー75がL(ヒップ92-100cm)。Tバックとフルバックの2タイプ展開で、価格は3,960円。自分らしい魅力が引き立つ一着です。

ビターに魅せるミルキーホワイト

「ミルキーホワイト」は、柔らかな白生地に繊細なリボンと煌めきが映える上品なデザイン。ブラックのアクセントがビターな甘さを添え、大人のホリデー気分にぴったりです。

ブラはA～Fカップ、アンダー65～75展開。ショーツはアンダー65がM、アンダー75がLの2サイズ。こちらもTバックとフルバックが選べ、価格は3,960円。

少し背伸びしたい特別な夜をロマンティックに演出してくれます。

聖夜を彩る私だけのときめきを♡

Rosemのホリデーランジェリーは、大人の甘さと少しの大胆さを絶妙にブレンドし、特別な夜をより印象的にしてくれるアイテムばかり。

カラー違いで雰囲気を変えられるので、その日の気持ちに合わせて選ぶ楽しさも広がります♪

伊藤桃々さんのこだわりが詰まったコレクションは、冬のワードローブに新しいときめきをプラスしてくれるはず。気になった方は、販売開始後にぜひチェックしてみてください♡