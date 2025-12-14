ºå¿À¡¦¿¹²¼2.7ÇÜ¤Î2²¯1ÀéËü¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢WBC¤Ø°ÕÍß
¡¡ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·Ìó2.7ÇÜ¡¢1²¯3200Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2²¯1ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò»Ù¤¨¡Öµ»½Ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ï¢ÇÆ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÁ´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬5ÎÒ¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¤ÈÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤ò¤È¤â¤ËÃ´¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤¬ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤ÎWBC¤Ø¤â¡Ö½Ð¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë