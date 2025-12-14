¡Ö¤Á¤çÂÔ¤Æ¤è¡×¡ÖCocomi¤µ¤ó¡©¡×¥Ð¥ì¡¼³¦ÂçÊª¤ÎSNS¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷à¾ÆÆù2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö´é¤¬¹¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡ª¡©àÁ°È±¤Î¤Ê¤¤á»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ(53)¤È²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á(55)É×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤¬¥Ð¥ì¡¼³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÏ¢Æü²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Cocomi¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î·ª¸¶·Ã¤µ¤ó¡£
¡¡¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ë·è¤á¤¿»Ñ¤ä¡¢Çò¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤¿àÁ°È±¤Î¤Ê¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦Cocomi¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎCocomi¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÆ±¤¸2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¾Æ¤Æù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤°ÍÍ♡¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤Æ·ª¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖCocomi¤Á¤ã¤ó¤Ï´é¤¬¹¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤Á¤çÂÔ¤Æ¤è¡×¡ÖCocomi¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤Î2¿Í¤Î¸òÎ®¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤æ¤·♡♡¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡·ª¸¶¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¡¢08Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£19Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥á¥°¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£