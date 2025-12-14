【全国天気】北日本と北陸地方では暴風や暴風雪・高波に 北海道地方では大雪による交通障害に警戒を 気象庁発表情報
北日本と北陸地方では１５日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。また、北海道地方では１５日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒してください。
［気象概況］
低気圧が日本海西部を発達しながら北東に進んでいます。また、前線を伴う別の低気圧が四国の南を発達しながら北東に進んでいます。
１４日は、四国の南の低気圧が急速に発達しながら本州の太平洋側を通って北海道付近に進み、日本海西部の低気圧も急速に発達しながら東北地方へ進むでしょう。１５日は、東北地方の低気圧は不明瞭になり、北海道付近の低気圧が千島近海に進んで日本付近は冬型の気圧配置となる見込みです。これらの急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方では１５日にかけて大荒れとなる見込みです。
北日本と東日本では１５日にかけて、非常に強い風が吹き、北日本では雪を伴って猛ふぶきとなる所があるでしょう。
１４日から１５日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道地方 ２８メートル （４０メートル）
東北地方 ２５メートル （３５メートル）
北陸地方 ２５メートル （３５メートル）
［波の予想］
北日本と北陸地方では１５日にかけて、大しけとなる所があるでしょう。
１４日から１５日にかけて予想される波の高さ
北海道地方 ７メートル
東北地方 ６メートル
北陸地方 ６メートル うねりを伴う
［雪の予想］
北海道地方では１５日にかけて、警報級の大雪となる所があるでしょう。
１４日６時から１５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北海道地方 ７０センチ
その後、１５日６時から１６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
北海道地方 ５０センチ
［防災事項］
北日本と北陸地方では、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。北海道地方では、大雪による交通障害に警戒し、なだれや着雪に注意してください。また、北海道地方では高潮にも厳重に警戒してください。