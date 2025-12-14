NPB2軍・オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブは14日、桑田真澄・前巨人2軍監督の来季チーフベースボールオフィサー（CBO）就任を発表しました。



桑田氏はPL学園（大阪）のエースとして甲子園で2度の優勝を果たし、1985年ドラフトで巨人から1位指名を受け入団。現役時代はエースナンバー「18」を背負い、87年から6年連続で2桁勝利を達成するなど球界を代表する投手として活躍、173勝を挙げました。2007年にはMLBに挑み、パイレーツでプレー。2024年からは巨人の2軍監督を務め、今季はイースタンリーグ優勝に導いたのち、退団を発表していました。



オイシックスではチーフ・ベースボールオフィサー（CBO）に就任。技術指導のほか球団運営にも携わるとみられ、18日に東京で開く就任会見で詳細が発表される見通しです。



オイシックスはこのオフ、NPB経験者の選手補強を積極的に進めていて、桑田氏の加入でイースタンリーグ3年目となる来季への期待がさらに高まります。

