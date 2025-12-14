＜中間速報＞女王・佐久間朱莉らJLPGAチームが14ptでリード PGAは2pt差追走
＜Hitachi 3Tours Championship 最終日（一日競技）◇14日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞JLPGA（国内女子）、JGTO（国内男子）、PGA（国内シニア）によるツアー対抗戦が進行している。午前の1stラウンドは悪天候で中止となり、1つのボールを交互に打つフォアサム形式の2ndステージ9ホールで頂点を争う。
【写真】宮本勝昌＆藤田寛之のポーズは… キャイーン！
各グループが4ホールを消化し、大会史上初の3連覇を狙うJLPGAがトータル14ポイント（pt）で1位。PGAはトータル12ptで2位、JGTOがトータル10ptで3位となっている。第1グループはPGAの岩本高志＆飯島宏明が2アンダーでリードしている。JLPGAの荒木優奈＆菅楓華は1アンダー・2位、JGTOの小西たかのり＆佐藤大平はイーブンパー・3位。第2グループは、今季年間女王の佐久間朱莉＆高橋彩華のJLPGAチームが2アンダーで首位。片岡尚之＆吉田泰基のJGTOチームが1アンダー・2位、プラヤド・マークセン＆タマヌーン・スリロット（ともにタイ）は2オーバー・3位につけている。第3グループは一進一退。宮本勝昌＆藤田寛之のPGA、河本結＆神谷そらのJLPGA、?川泰果＆米澤蓮のJGTOいずれもイーブンパーに並んでいる。各グループでは順位に応じて12ptが振り分けられる。1位が6pt、2位が4pt、3位は6ptを獲得し、合計ptが最も多いチームが優勝となる。賞金総額は5700万円。優勝チームには3000万円が贈られる。
