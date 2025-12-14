お笑いコンビ「バッテリィズ」エース（31）と寺家（35）が、14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。結成当初を振り返った。

難波千日前を訪れた「バッテリィズ」。寺家は「お笑いに憧れた田舎の人間からしたら、こここそ大阪みたいなイメージでしたね」と打ち明け、エースが「お笑いの街ですね、新喜劇もここでやってるし」と続けた。

そして「なんばグランド花月」の向かいにある「よしもと漫才劇場」を「吉本に入ったらまずは『よしもと漫才劇場』の出番を勝ち取るための戦いがある。戦う場所ですから。育成のための劇場」と紹介。18年から6年間所属し、60組ほどが出場する2カ月に1回の「バトル」では、上位に入ると出番が多くもらえ、下位10組は入れ替え戦。下から上がってきた組との戦いで、バッテリィズは2回落ちているという。

寺家は「給料2万の時に子ども生まれたんで。何回も折れそうになってましたね。まだあかんか、これ耐えられるかなとか。結構、辛かったなという印象」と明かした。一方、エースは「あんま何も思ってなかったっす。ほんま根拠のない自信ですけど。いつか売れるからなって、ずっと楽しんでやれてたんですね」と振り返ると、寺家が「こっち（エース）は、売れることが確定してて、あとはどうするか。すごい考えやなって思ってました」と打ち明けた。