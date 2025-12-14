藤崎ゆみあ、初写真集を渡したい女優は“一番仲が良い”當真あみ「イクサガミ」ヒロイン役で飛躍
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の藤崎ゆみあ（※「崎」は正式には「たつさき」）が14日、都内で開催されたファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」発売記念会見に出席。写真集を渡したい女優を明かした。
本作の撮影は、所属する事務所の名前にもなっている、ギリシャのメテオラで敢行。灼熱の太陽が降り注ぐ中、パルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたほか、地中海まで足をのばした。また、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅にもなったという。
発売の心境を問われた藤崎は「初めての写真集で、ギリシャという憧れの地に行かせていただいて、初めて見たときに、自分では想像していないぐらい素敵に撮ってくださっていて」とコメント。「旅に出たときのワクワク感が、開いたときにもまた改めて感じることができて、自分でもすごく嬉しく思ったのが、一番の感想でした」と笑顔を見せた。
ロケでのエピソードを聞かれると「初めて長時間フライトで日本からアテネまで行って。着いたときに、時差もあったり、長時間フライトの初めての経験もあって、なんだか着いて、ソワソワ慣れない感覚になってしまって。なんでだろう？って思ったときに、私は毎朝ヨーグルトを食べるのが習慣なんですけど、それだと思って」と回想。「スタッフさんたちが買い物に出かけるということだったので、すぐにヨーグルトをリクエストして。買ってきてもらったヨーグルトを食べた瞬間に、元気がすごく湧き出て。やっぱり私はヨーグルトがないとだめなんだって分かったので、それからの撮影の日々は、毎日毎食のようにヨーグルトを食べていました」と笑顔で振り返った。
写真集を渡したい芸能界の友人を問われた藤崎は「一番仲が良い當真あみちゃんにあげたいなと思っております」と笑顔。最後には「今回、初めての写真集を発売させていただきました。私の中で、高校生最後で出せたということもあり、いろんなたくさんの楽しかった思い出だったり、初めて見た景色だったり、いろんな初めてが詰まった一冊になっているので、見ていただける皆さんにも、そのワクワク感を楽しみつつ見ていただきたい一冊です」と呼びかけていた。
お気に入りカットについて、藤崎は「アテネからメテオラまで列車で行ったんですけど、その駅前で私がこっそり、スタッフさんに隠れて、パン買いたいなって言った時に、カメラマンさんが後ろからついてきてくださっていて。駅前のおじさんが売ってるベーグルを買いに行ったんです」と回顧。「慣れない土地で、通貨だったり言語も違うなか、ちょっとたどたどしく緊張しながら、一人で買いに行って食べたときのベーグルの美味しさが忘れられなくて。その思い出こそ旅ならではだなっていうのもありますし、ページの空気感も含めて、これからメテオラに行くぞっていう旅のワクワク感だったり、どんなものが待ってるんだろうっていう、自分の旅への期待も表れてるカットだなっていうのを見て思ったので、特にお気に入りの一枚にしました」と明かした。
Netflixシリーズ「イクサガミ」へのヒロイン役での出演など、飛躍の年となった2025年について、藤崎は「ついに『イクサガミ』も配信されて、今まで以上に反響だったり、周りの人たちから笑顔で『よかったね』とか言われた1年だったと私自身も思っていて」とコメント。「『イクサガミ』の話だったり、それこそこのギリシャでの旅の話だったり、本当にいろんな話を周りの人だったり、インスタでもいろんな方からお言葉をいただいたりできたので。いろんな人と話し合えた時間が多かったですし、高校生最後で修学旅行に行けたこともあって、友達との仲も深まったり。いろんな人に囲まれてワイワイできた楽しい一年でした」と笑顔を見せた。
岡田准一が撮影した写真をInstagramに投稿している藤崎は、カメラマンによって見せる表情が変わってくるのか問われると「まさしくその通りで、カメラマンさんとの呼吸だったり、カメラマンさんがカメラ・フィルター越しに自分をどうやって見てるんだろう？って、すごく気になるタイプなので。どんな瞬間に押すんだろうとか。まずは呼吸を合わせる方が最初は結構つかみたいなって思うところなので」とコメント。「今回の旅では、何度か撮っていただいたことがある方だったので、結構熟知しつつ、新しい地でどんな瞬間を撮ってくださるんだろうっていう思いの方が強かったので、最初から合わせつつ、一緒に楽しむところは楽しんで、おいしいものも共有して、そこから生まれるものが大きかったです」と撮影を振り返った。（modelpress編集部）
