来年2月に開催される、サンドウィッチマンと狩野英孝さんがナビゲーターを務める音楽イベント「カノフェス2026」に、ロックバンドのBARBEE BOYS 4PEACEが出演することが発表されました。



ロックバンド『BARBEE BOYS（バービーボーイズ）』は、今年12月8日、ヴォーカル・サックスのKONTA（コンタ）さんが、不慮の事故により「四肢完全麻痺」の状況にあることを公式サイトで公表しています。







KONTAさん自身も、「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺」と現在の状況を報告。

また、バンドの公式サイトでは、ドラムの小沼俊明さんの勇退も発表され、今後はKONTAさん、杏子さん、いまみちともたかさん、ENRIQUEさんの4人で構成される『BARBEE BOYS 4PEACE』として活動していくことが公表されました。BARBEE BOYSの楽曲を再構築して届けるという、新たな形となることを発表しています。







BARBEE BOYS 4PEACEは、来年2月15日（日）に行われる「カノフェス2026」＜DAY2＞に出演する予定で、「カノフェス2026」が新体制での初ステージとなります。



