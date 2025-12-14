「刺されたい奴はついてこい！！」――。

「はちペラ」として親しまれている岐阜発のアイドル「蜂蜜★皇帝（はちみつエンペラー）」が１１月で結成１０年を迎えた。節目を前に宮城県や福岡県など全国１０都市をツアーで回った。「全国から岐阜に人を呼びたい！」とさらなる飛躍を誓っている。（田中総悟）

蜂蜜★皇帝は「かわいらしさ」と「かっこよさ」を共存させる「メルヘンロック」という新たな女性アイドル像を打ち出し、２０１５年１１月に結成した。現メンバーはセンターの紅羽まりんさん（２５）をはじめ、星乃純奈さん（２４）、夢乃なつみさん（２１）の３人。蜂をイメージした黄色と黒色の衣装に身を包み、かわいい歌声や振り付けと激しくクールなダンスを織り交ぜた独特のパフォーマンスで観客を魅了する。その熱烈なファンは「エンペラー」と呼ばれる。

結成当初から応援する岐阜市の会社員（３２）は「はちペラの『メルヘンロック』は数多くいるアイドルの中でも唯一無二」と熱く語る。

岐阜発のアイドルとして全国的に活動を広げていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、深刻な行き詰まりに直面した。

年３００回ほどあった全国各地でのライブは７０回ほどに激減し、売り上げも４分の１まで落ち込んだ。所属するハニカムプロモーション（岐阜市）の宮崎泰之社長は「大打撃だったが、必要経費は削れない」と、メンバーのダンスレッスンなどへの投資は続けた。

そんな中、温かい手を差し伸べてくれたのが岐阜市の柳ヶ瀬商店街だった。

毎月１回、野外のライブ会場を提供してもらい、活動を維持できた。県出身のアーティストともコラボし、「地元・岐阜県を盛り上げるアイドル」としての役割を強く意識するようになった。メンバーらはこの時期から週１回の商店街の清掃を始めた。１０周年を迎えた１１月１３日には、バラの花を商店街を行き交う人に手渡しし、感謝の気持ちを伝えた。

柳ヶ瀬商店街を拠点に続けてきた熱心な活動が関係者の目に留まり、２１年には岐阜市から、２３年には安八町からそれぞれ地域のＰＲを担う大使に任命された。子どもが悩みを気軽に相談できる「チャイルドラインぎふ」の広報大使も任され、小学校で特別授業も行う。今年の大阪・関西万博では各地のご当地アイドルを紹介するイベントに県を代表して出演した。

紅羽さんは「岐阜といえば『はちペラ』と言われるようにもっと頑張りたい」と意欲を見せた。

プロレスラーとしても活動

３人のうち星乃純奈さんは、プロレスラーとしても活動する。

星乃さんは、他のアイドルがプロレスとアイドル活動を両立させた姿をＳＮＳなどで見て「私もやりたい」と奮起。昨年からトレーニングを開始し、５月に柳ヶ瀬商店街を本拠地とするプロレス団体「柳ヶ瀬プロレス」の一員としてプロレスデビューを果たした。

自分よりも体格が大きいレスラーを相手にしてもひるまずに立ち向かう姿は、アイドルファンだけでなく、プロレスファンも魅了している。愛知県清須市の男性会社員（３９）は「この前デビューしたばかりだけど上達が早い」と褒め、「彼女をきっかけにしてプロレスが盛り上がるのでは」と期待を寄せていた。

アイドルとの両立は日程調整や体力面からも難しいが、星乃さんはリングに立ち続けるつもりだ。「いくら倒されても、何度も立ち上がる姿を見せて、多くの人に勇気を与えたい」