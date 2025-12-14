長嶋一茂（59）が14日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。映画の特殊メイクを担当する女子学生に親しげにナンパ風なトークを繰り広げた。

12月5〜7日で千葉・幕張メッセで行われていた映画やアニメの祭典「東京コミックコンベンション」に潜入。映画「国宝」を担当した特殊メイクアーティスト養成学校の女子学生が施してくれるブースを体験。2000円で傷メイクを描くもの。

かまいたち濱家隆一が「傷、やってもらいます？」と尋ねると一茂は「いや、俺、傷はやらない」と拒否し「俺、昔、ドラマでメイクさんに傷を描いてもらったの。そうしたらメイクの傷だから痛いわけないじゃん。ず〜っと痛かった」と過去の体験を話した。濱家は「イメージで痛くなっちゃう？」と聞き返すと一茂は「イメージで痛くなっちゃうの」と語った。

濱家は手刀で一茂の胸あたりをばっさり切るフリをして「それ、見てみたいんで、ここからズバー、ってといいですか」。一茂は「やだ、死んじゃうじゃん」とさらに拒否したものの、番組上の流れもあって「3席あるから並んでやろう」と急にノリノリに。

山内健司と濱家は額に銃弾の跡をつけてもらい、一茂は右手の甲にハート型の傷にしてもらった。一茂は傷メイク担当の女性学生に「プロでどこかでお金とってやっていたりするの？」と優しく尋ねた。「学生です」と返されると「居酒屋とか行くの？」となおも質問。「居酒屋行きます」との返答を耳にして「どういうとこ行くの？居酒屋」と場所確認に及ぶと「学校の近くの」と小声での返しに「今度行こうかな」とナンパ風の積極発言ではしゃぎまくって、濱家から「なんで？」と疑問符を持たれた。

特殊メイクができあがり一茂は「私はハートマーク。やっぱりできれば、これぐらいの恋がしたいよね。傷つけられるぐらいの」と意味不明な発言。濱家は「だいぶ重いでしょ。こんな重たい恋イヤですよ」と受け流した。かまいたちの2人は額の銃痕に山内が「おお、すごっ」と感動し、濱家は鏡を確認しながら「ちょっと待って、マジで（血が）出てない？」と特殊メイクの出来映えの完ぺきさに驚いた。