「やっぱ足元うまいな」23歳日本代表MFが圧巻の２アシスト！チームを11試合ぶりの勝利に導く活躍に「本当にセンスある」「素晴らしい！」の声
見事な活躍だった。
現地12月13日に開催されたブンデスリーガ第14節で、藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリは、ホームでハイデンハイムと対戦。２−１で勝利した。
11試合ぶりに勝点を奪ったこの一戦で、先発した藤田は35分、ペナルティエリア手前で巧みな反転からラストパスを送り、マルタイン・カールスの得点をアシスト。続く53分には自陣から相手DFの背後を突く正確なスルーパスを通して、カールスの２点目をお膳立てした。
２アシストの大活躍を見せた日本代表MFに対し、SNS上では、以下のような声があがった。
「ジョエル最高」
「素晴らしい！」
「うまいな」
「やっぱ足元うまいな」
「チマは化けるね」
「本当にセンスある」
23歳の司令塔はこれで今季３アシスト目。現在16位と苦戦を強いられているチームで、異彩を放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チームを勝利に導いた藤田の２アシスト！
