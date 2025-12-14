2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表（小穴桃里・青木豪ペア）は日本時間14日、予選リーグ初戦で韓国代表と対戦し「4-7」での黒星スタートとなりました。

五輪出場権の残り2枠をめぐって全16チームが争う、この最終予選。日本はミックスダブルスとして初の五輪出場を目指しています。初戦では追い込まれる中で得点を先取した日本でしたが、終盤にかけて思い描くショットを決められず。同点で迎えた第6エンドでは、韓国に3点のビッグエンドを許すなど「4-7」で破れました。

試合後、青木選手は「公式練習をやってある程度の曲がりを予測したうえで入ったのですが、それ以上に滑っていたのと、若干曲がりが緩くなっていたところに苦戦して点を重ねられ、自分たちがかなり苦しい展開になってしまった」と苦しめられたアイスコンディションについてコメント。小穴選手も「相手も同じようなミスが無かったわけじゃないんですけど、そこにつけ込めなかったなというような、突き合ってしまっていい場所が取れないミスが続いた試合になった」と振り返りました。

その中でも、収穫もあった日本ペア。小穴選手は「割と曲がりきらないなとなった時に、タップとかは思い切って幅を変えて、ある程度対応できていた」と語りました。

この日幕を開けた予選リーグは、総当たり戦で行われます。その後、両リーグの上位2チームがプレーオフに進出。両グループ1位同士の対戦で勝ったチームが1枠目の五輪出場権を獲得し、2位同士の対戦での勝利チームと1位同士の対戦で敗れたチームの対戦で勝ったペアが2枠目の五輪出場権をつかみます。