◇NBAカップ準決勝 スパーズ111ー109サンダー（2025年12月13日 米国・ラスベガス T-モバイル・アリーナ）

NBAカップは、13日（日本時間14日）に準決勝が行われた。第2試合でスパーズがサンダーとの激闘を制して、初の決勝進出を決めた。そして今年のNBAカップ決勝戦は、ニックスVSスパーズに決定した。

スパーズはこの試合から“怪物”ビクター・ウェンバンヤマがケガから復帰。ベンチスタートとなった。第1Qは11点リードを許した。第2Qからウェンバンヤマが出場すると、反撃開始。流れも変わった中で、前半46―49とわずか3点差で折り返した。

第3Qになると、いよいよサンダーを捉えた。残り9分2秒にステフォン・キャッスルが決めた3Pシュートを口火に10―0ランで逆転に成功した。その後も接戦の展開の中で、ウェンバンヤマが厳しい守備を受けながら何度もタフショットを決め続けた。

試合終了まで接戦の展開が続いたが、スパーズが激闘を制して初の決勝進出を決めた。

途中出場のウェンバンヤマは、20分39秒出場で22得点9リバウンドをマーク。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”ではチーム最多プラス21を残した。スタメンではデビン・バッセルが4本の3Pシュートを含むチーム最多23得点。キャッスル、ディアロン・フォックスが22得点を記録した。

16日（同17日）の決勝戦はニックスVSスパーズに決定した。