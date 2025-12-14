オリックスの太田椋内野手（24）が13日、中日の味谷大誠捕手（22）とともに大阪・羽曳野市のはびきのコロセアムで開催された「マクドナルド野球・ソフトボール体験会サポートプロジェクト」に参加した。

今回のイベントは20年から野球振興事業として実施されており、学童世代の野球・ソフトボールの競技人口が減少していることを踏まえたもの。各学童チームは実施している体験会をより魅力的にしていく応援企画として実施している。

羽曳野市内の学童5チーム選手のサポートを受け、幼稚園から小学6年生までの子ども40人を相手に約1時間半。キャッチボールなどの実演も披露しながら交流した太田は、自身が羽曳野市出身で今年3月から「はびきの応援大使」をつとめている。

会場のはびきのコロセアムには「めっちゃ来てたんで」といい「懐かしいって感じでした。成人式もここでした」と笑顔。「地元でこの野球教室が開催されることはまあないんで。うれしい気持ちと、もっと野球をしてくれる人が増えれば」と希望を込めた。

同じ大阪の和泉市出身で羽曳野市に来る機会も少なくなかったという味谷は「小2からソフトボールを始めたんですけど、友達と二人で体験会に行って始めたので。今日がいいきっかけになってほしいですね」と表情を緩めていた。