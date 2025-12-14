『ギルティサークル』このフニャチン野郎…!! 殴り合う場面で現れた人物…最新話ページ公開
漫画『ギルティサークル』の最新話のページが先行公開された。最新話の全ページが16日に読むことができる。
【画像】本気の殴り合い！良い奴？登場の『ギルティサークル』最新話ページ
第215話「沢屋VS林!!」は、冒頭からケンカシーンが描かれており「やりやがったな…!!このフニャチン野郎…!!」と男同士の殴り合い。そこへ、ある人物が止めに入るというストーリーが展開されている。
『ギルティサークル』は、マガジンポケットで連載中の大学を舞台にした快楽と戦慄のサークルサスペンス。憧れの青応大学へと入学した大学1年生・沢屋童二は、サークル勧誘期に美少女・星見楓と出会う。
「東京に行けば…大学に入れば…サークルに入れば、彼女ができる！」と信じる沢屋は星見楓とともに派手目なサークルの新勧コンパへと参加するが…。沢屋が足を踏み入れたサークルの罪深き実態、その秘密を描いている。
