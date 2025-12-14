到着からわずか“1分間”救出劇…炎と煙が包む車から警察官が“間一髪”で男性救う　事故を検知したスマホの自動通報機能で命つなぐ　アメリカ

アメリカで警察官が煙に包まれた車から男性を救出する様子がカメラに捉えられた。警察官は窓ガラスを割ると、男性を車外へ引きずり出して救出。その直後、車は激しく燃え上がり間一髪だった。当時、男性のスマートフォンが事故を検知し、自動的に緊急通報を行っていたという。

炎迫る車内から男性を救出

アメリカ・ニュージャージー州で事故現場に駆けつけた警察官が目にしたのは、煙に包まれた車だ。

先に到着していた警察官が懸命に窓ガラスを割ろうとするが、なかなか割れない。そうこうする間に、煙が周囲に充満していく様子が確認できる。

ドライバーは無事なのか。次第に煙の量が増え、警察官の足元にも火が燃え広がり、危険が刻一刻と迫る。

警察官は「ここを壊すしかなさそうだ」といい、運転席側の窓ガラスを叩き割ると、すぐさまドライバーの男性を車から引っ張り出し救出。

その瞬間、炎が運転席周辺を包んだ。2人目の警察官が到着してから救出まで、約1分間の出来事。まさに間一髪だった。

スマートフォンの自動通報が命をつなぐ

救助された男性は、ぐったりとした様子で意識を失っていた。

警察官：

大丈夫！呼吸はしているぞ！

現地メディアによると、男性（26）は運転中に体調を崩し、木に衝突。その際、所持していたスマートフォンが事故を検知し、自動的に緊急通報を行っていたという。

その後、車両は瞬く間に火に包まれ全焼。救助された男性は重傷を負ったものの、回復に向かっているという。

（「イット！」 12月9日放送より）