山口剛（４３＝広島）が１４日、地元のボートレース宮島でＳＧチャレンジカップ優勝報告会＆ＳＧグランプリ出場壮行会に出席した。

この日は「ＢＴＳ呉開設３３周年記念富士通フロンテックカップ」の準優勝戦が行われる５日目が開催され、日曜日とあって多くのファンが会場に詰めかけた。

「地元の方がずっと応援してくれているのは知っているのでＳＧを勝ててうれしい」と１５年８か月ぶりのＳＧ制覇となった福岡チャレンジカップの優勝の喜びを明かすとともに地元ファンへ感謝の気持ちを伝えた。

この優勝で賞金ランキング７位に浮上し、２年ぶり４回目のグランプリ出場も決めた。その住之江ＳＧ「第４０回グランプリ」では初日（１６日）１２Ｒの「トライアル１ｓｔ」１号艇で初陣を迎える。

「本当に（２０２２年の）大村グランプリのトライアル２ｎｄでフライングを切った時にグランプリを取ることでしか、このフライングは払しょくできないと覚悟を決めていた。グランプリは楽しみでしかない。住之江に乗り込んで今年最後の真剣勝負をします。いいエンジンを引くことと、いい枠番を引けるように念を送って下さい」と決意表明。ステージ前に集まった地元ファンからはひと際、大きな歓声が上がった。