¹âºê¤«¤Ê¤ß¤¬²áµîºÇÂç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡ª¡Ö½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹âºê¤«¤Ê¤ß
12·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤52¹æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ð¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹âºê¤«¤Ê¤ß¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·ÇºÜ¡£º£²ó¤âÈþ¤·¤¯¡¢Èà½÷¤é¤·¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ë»ïÌÌ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²áµîºÇÂçµé¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈËþºÜ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âºê¤«¤Ê¤ß¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½¡½º£²ó¤â¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¹âºê¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÃÊÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¹âºê¡¡ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï½éÂÎ¸³¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Á¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥È¥é¤Î¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿¤ê¡£
¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»ä¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¾¯¤·ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é°Õ³°¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¹âºê¡¡Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÉþÁõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡©
¹âºê¡¡¤¿¤Þ¡Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¸å¡¹DM¤Ç¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤«¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÊÑ¤Ê¹ÔÆ°¤ä²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¿¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·Á¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹âºê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë3kg¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¤¬2¥³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥¸¥à¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÂ®Êâ¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯½÷À¤é¤·¤¤ÂÎ·Á¤È¤¤¤¦¤«¡£
¹âºê¡¡10Âå¤Îº¢¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤òÃå¤¿¤éÃ«´Ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¶»¸µ¤ò±£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºê¡¡Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆù¤â¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀ¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¶»¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤Ä¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2018Ç¯¤Ç¡¢7Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºê¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÌÌ¤äÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤â¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ïº£¤â¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢X¤Ï20Ëü¿Í¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï40Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥¹¥´¤¤¡ª
¹âºê¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯1Æü2²ó¤Ï¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¹âºê¡¡·úÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢É÷·Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥ó¥µ¥ó¥ß¥·¥§¥ë¤Ê¤É¤â»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿ÍÊª»£±Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹âºê¡¡¼Â¤Ï¤½¤ì¤¬ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹âºê¡¡¤¨¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡Âç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½÷¤Î¥³ÌÜÀþ¤Ç¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤¿¤é¡£²£ÉÍ¤ÎÃæ²Ú³¹¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¸¤Ã¤¯¤ê¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï½µ¥×¥ì¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÎëÌÚ³¤´õ»Ò
¡ü¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¡
1997Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B82 W58 H80¡¡
¡û¡Ö¥ß¥¹¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¹¥ÝGoGo¥¯¥¤¡¼¥ó¡×½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£"ÌµÅ¨¤Î¥°¥é¥É¥ë"¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥«¥Ê¥ß¥Î¥Ê¥«¥ß¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÎGoogle Pixel 10¤ÎWeb CM¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈGemini¡×¤È¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈWatch¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@Kanami_Takasaki¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@kanami_takasaki¡Û¡¡
¹âºê¤«¤Ê¤ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤è¡¢¹âºê¤«¤Ê¤ß¡ª¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÂçÄÔÎ´¹¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿ÂçÄÔÎ´¹