Ë§º¬µþ»Ò¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö¾Ð¡×¡¡£²£°Âå¥é¥¹¥È¤ÎÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖË§º¬µþ»Ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£¶¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¼«¿È½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë§º¬¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤Æ¡£¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢º£¤Î»ä¤òÇ¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£àÁêËÀá¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤Î¤¿¤Ì¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï£±£²·î¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÍèÇ¯¤Îº£º¢¤Ï£²£°Âå¥é¥¹¥È¤Î£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡££±Ç¯¸å¤Î£±£²·î¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊË§º¬¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ò¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÁí³ç¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ£²ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤ê¡Ö¾åÈ¾´ü¤ÏË»¤·¤Ê¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Öº£Ç¯£±Ç¯¤ò´Á»ú£±Ê¸»ú¤ÇÉ½¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¾Ð¡×¤È²óÅú¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â¾Ð¤¤¤¹¤®¤ÆÀ¼¤¬¸Ï¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤¿£±Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤£±Ç¯´Ö¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÀë¸À¤·¡Ö¤ª»Å»ö¤ò²ù¤¤¤Ê¤¯¡¢£²£°Âå¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡£º£¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÄù¤á¤ì¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
