中川翔子、双子の長男＆次男“成長感じる”2ショットに「双子でも違うね！」「毛量違いますね」「もうそれぞれに個性が」と反響 ドラクエ“スライム”の服を着た姿が「癒される」

