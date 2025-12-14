中川翔子、双子の長男＆次男“成長感じる”2ショットに「双子でも違うね！」「毛量違いますね」「もうそれぞれに個性が」と反響 ドラクエ“スライム”の服を着た姿が「癒される」
タレントの中川翔子が13日、自身のXを更新。9月に誕生した双子の“おそろい”2ショットを公開した。
【写真】「双子でも違うね！」中川翔子が公開した双子の長男＆次男“成長感じる”2ショット
中川は「スライム双子」とつづり、人気ゲーム『ドラゴンクエスト』に登場するキャラクター・スライムをかたどった服に身を包んだ双子の2ショットをアップ。頭を寄せ合うようにおそろいの服で並ぶ、ほほ笑ましい息子たちの姿が写し出されている。
この2ショットには「双子スライムがあらわれた！」「ぷるぷるでちっちゃくて、見てるだけで癒される」「たまりませんなぁ」などの声が寄せられているほか、「大きくなってきましたね」「双子でも違うね！」「双子なのに毛量違いますね」「もうそれぞれに個性が有りますね」など、成長した双子の”個性”が注目を集めている。
