千葉を悲願のJ1復帰へ導いた“不敗神話” カルリーニョス・ジュニオがゴールを決めればジェフは負けない
ジェフユナイテッド千葉は13日、明治安田J1昇格プレイオフ2025・決勝で徳島ヴォルティスと対戦。引分け以上で昇格が決まる状況ではあったが、ホームの大きな声援を背にしっかりと1-0の勝利を収めた。この結果、17年ぶりに悲願であったJ1復帰を決めている。
そして、長年J2でもがき苦しんできた千葉を救ったのが、ブラジル人FWカルリーニョス・ジュニオだ。プレイオフ・準決勝の大宮アルディージャ戦でも、3点ビハインドの中で71分にゴールを挙げ、大逆転劇（4-3で勝利）への反撃の狼煙を上げていた同選手。決勝でも圧巻のドリブルやキープ力で違いを見せつけ、69分には値千金の決勝ゴールを決めてみせた。
カルリーニョス・ジュニオは試合後、涙ながらに「自分の力でなんとかネットを揺らすことができましたけど、ただ、この勝利というのはジェフに関わるみんなの努力が報われた結果」や「ジェフがいるべき場所に、少しでも力になれたことをすごく嬉しく思います」と述べていた。
来季のJ1は、2005年以来21年ぶりに現存する「オリジナル10」が勢揃いする。その中で、千葉も“ジェフらしさ”を発揮し、多くのファンを魅了したいところだ。