¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¸ÅÁã¥í¥Ã¥Æ¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÀÐÀî¡¦¼î½§»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë¸µÆ±Î½¤Î¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¤È»²²Ã¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬Æ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¹âÌî¤ò¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ®¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¹âÌî¤Î´é¤¬Âç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËÍ¤ÏËèÆü²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä»ØÆ³¡¢¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÇ½ÅÐ¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤âµåÃÄ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤â½é¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤°½Ð±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¡¼¥¿¥ó¤Î¹âÌî¤µ¤ó¤Î¥¤¥¸¤êÊý¤¬ÌÌÇò²á¤®¤ë¡×¡Ö¥í¥¦¥¤¯¤ó¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÏ¯´õ¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÏª½Ð¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ï¯´õ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¯´õ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¹âÉ¾²Á¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£