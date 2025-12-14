佐々木希、息子リクエストの手料理公開「家庭の味」「愛情たっぷりで素敵」
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の佐々木希が12月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のリクエストに応えて作った手料理を公開した。
◆佐々木希、息子リクエストの“トマトチキン煮込み”を披露
佐々木は「昨夜は、息子リクエストのトマトチキン煮込み」とコメントを添え、鍋いっぱいのトマトチキン煮込みを公開。一口大に切りそろえられた鶏肉からは、家族のために丁寧に作られた様子がうかがえる。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿には「息子さんのリクエストが可愛い」「美味しそう」「家庭の味」「料理センスが光ってる」「愛情たっぷりで素敵」「忙しくても手作りするのすごい」といったコメントが寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
