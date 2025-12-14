川崎希、長男＆次女の顔出し密着ショット公開 兄妹の距離感に「両親そっくり」「尊い」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】実業家でタレントの川崎希が12月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男と次女の密着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「両親そっくり」長男＆次女の顔出し密着ショット
川崎は「お兄ちゃんお姉ちゃんから大人気グーちゃん」とコメントを添え、長男が次女の頭に優しく手を添えながら寄り添う姿を公開。ピンクの水玉ロンパース姿の次女はカメラ目線で嬉しそうな表情を見せており、兄妹の絆とぬくもりが伝わるショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「なんて可愛い2ショット」「癒される」「優しさが伝わる」「グーちゃん可愛すぎる」「兄妹の距離感が尊い」「最高の兄妹」「両親そっくり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
