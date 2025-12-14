BTS・JUNG KOOK、熱愛説浮上後SNSで近況を公開！隠しきれない美貌に視線釘付け【PHOTO】

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがファンに近況を知らせた。

【画像】JUNG KOOKに熱愛説、“3つの根拠”とは？

去る12月13日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムを更新。

特別なコメントなく、写真1枚を投稿した。マスクを着用したまま自撮りをしている。前髪が目をそっと覆ったヘアスタイルで、JUNG KOOKの強烈な目つきが印象的だ。マスクで顔を隠しているが、輝く美貌は隠しきれていない。

JUNG KOOKは最近、ガールズグループaespaのウィンターとの熱愛説が浮上した。2人のタトゥーが似ているというファンの反応から始まった。その後、2人のお揃いアイテムの疑惑まで取り上げられ、熱愛説は急速に広がった。

（写真＝JUNG KOOK Instagram）

ただし、2人の所属事務所は今回の熱愛説に関して立場を示さなかった。当事者のJUNG KOOKとウィンターも、これといった釈明はなかった。

なお、JUNG KOOKは最近音楽専門誌『ローリング・ストーン』のグローバルプロジェクトの最初の主人公に抜擢され、注目された。『ローリング・ストーン』史上初めて韓国、イギリス、日本がコラボしたプロジェクトで、JUNG KOOKは3カ国の表紙を飾った。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。