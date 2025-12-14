松居一代、アメリカ移住の決め手告白「お金持ちがどんどんお金持ちに」 自宅にはムンクの絵画、マンハッタン一望の総大理石のバスルーム
俳優の松居一代が12日、ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#15に出演し、アメリカ移住の決め手を明かした。
【写真】総大理石！マンハッタンを一望できるバスルームを紹介する松居一代
松居は現在、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスで暮らしている。まず松居が「家のウリ」として紹介したのは、マンハッタンを一望できる総大理石のバスルーム。「これがここを買うひとつの決め手でした。いつもお風呂に入って歌ってるんです」と歌声も交えてにこやかに語りました。また、朝3時に起床してリビングから見える日の出を撮影し、日本で自身のブログを読んでいる人たちへシェアしている。
部屋には有名画家・ムンクが最も体調の良い時期に描いた『サンライズ』が飾られていて、「初めて見たときは衝撃でしたからね、そのパワーで」とお気に入りの絵画からもエネルギーをもらっている様子を語った。他にも多くの絵画があり、「お家って自分の気に入ったものを置くと、愛おしくなるんですよ。だからお家が好きになる」と話す松居に、スタジオの森泉も「ハッピーになるよね」と深く同意した。
毎日さまざまなものを吸収し続け、英語やダンスのレッスンなどに励み、日々研鑽を積む松居。「今はアメリカの金利がすごく高いので、お金持ちがどんどんお金持ちになっていくタイミング。だからこっちへ来たんです」と時期をしっかりと見計らってアメリカへ進出したと語り、「でも、ビザが必要なことも知らなかったんですよ。何にも知らなかったんです」とアメリカ移住を決意した頃を振り返った。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。今回はモデルでタレントの森泉がスタジオゲストとして登場した。
