『M-1』審査員決定 松本人志は2年連続4度目の不在【歴代一覧あり】
21日に放送される漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）の審査員の顔ぶれが14日、明らかになった。同日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送された事前特別番組『M-1グランプリ俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語』（後0：55〜1：55）内で発表となった。松本人志は、2004年、15年、24年以来の4度目の不在となる。
【動画】『M-1』決勝進出9組決定 エバース、ヤーレンズ、真空ジェシカら進出
昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）となった。
第21代王者を決めるのは、類まれなる笑いを生み出し続け、M-1戦士の憧れの存在である9人の漫才師たち。2001年王者の礼二は今年で11回目、塙は8回目、大吉は6回目、2010年王者の哲夫と海原ともこは3回目、2004年王者の柴田と山内は2回目、2003年王者の後藤と19年王者の駒場は初審査員となる。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。史上最多となる11521組の漫才師の頂点を目指し、敗者復活組を加えた総勢10組が決勝戦に臨む。
決勝・敗者復活は、21日に放送（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届ける。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCは、陣内智則と齊藤京子が務める（ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継）。
■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧（優勝コンビ）
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：オール巨人、松本人志、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】
2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【錦鯉】
2022年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ウエストランド】
2023年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、塙宣之（ナイツ）、海原ともこ【令和ロマン】
2024年：中川家・礼二、海原ともこ、柴田英嗣、山内健司、石田明、若林正恭、哲夫、塙宣之、博多大吉【令和ロマン】
昨年に引き続き9人制で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）となった。
第21代王者を決めるのは、類まれなる笑いを生み出し続け、M-1戦士の憧れの存在である9人の漫才師たち。2001年王者の礼二は今年で11回目、塙は8回目、大吉は6回目、2010年王者の哲夫と海原ともこは3回目、2004年王者の柴田と山内は2回目、2003年王者の後藤と19年王者の駒場は初審査員となる。
4日の準決勝を経て、ファイナリスト9組が決定。豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろうの4組は初の決勝進出を果たした。5年連続決勝進出という真空ジェシカ、3年ぶりの決勝進出となるヨネダ2000、昨年4位のエバース、5位のヤーレンズ、10位のママタルトといった、そうそうたる顔ぶれとなった。史上最多となる11521組の漫才師の頂点を目指し、敗者復活組を加えた総勢10組が決勝戦に臨む。
決勝・敗者復活は、21日に放送（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。敗者復活から決勝まで、約7時間ぶっ通しの生放送で届ける。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩、敗者復活戦のMCは、陣内智則と齊藤京子が務める（ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継）。
■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧（優勝コンビ）
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：オール巨人、松本人志、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】
2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【錦鯉】
2022年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ウエストランド】
2023年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、塙宣之（ナイツ）、海原ともこ【令和ロマン】
2024年：中川家・礼二、海原ともこ、柴田英嗣、山内健司、石田明、若林正恭、哲夫、塙宣之、博多大吉【令和ロマン】