石川県の能登空港で唯一定期運航する能登―羽田便の搭乗者数が、１０月で３００万人に到達した。

搭乗者数はコロナ禍などの影響で２０２０年頃から低迷しているが、能登半島地震後に空港敷地内にオープンした仮設飲食店街の利用者が約１年で１５万人を超えるなど、復興支援の要としての存在感を高めている。

能登空港は０３年７月に開港し、羽田便の利用者は年間１５万人以上を維持してきた。ただ、新型コロナウイルスが流行した開港１８年目に過去最低の３万１０１２人まで減少。その後は復調傾向にあったものの、地震の影響を受けた２１年目以降は８万人台にとどまっている。

相次ぐ逆境で路線の低迷が続く一方、奥能登の入り口に位置する空港周辺は、立地条件の良さから復興に向けた拠点施設が整備されている。昨年１１月に開業した仮設飲食店街「ＮＯＴＯＭＯＲＩ」には、１日時点で約１５万４０００人が来場。県によると、施設内を貸し切りにした会合などにも利用されている。

搭乗者の回復に向けて、県は復興応援ツアーや企業などの視察の受け入れを企画。全日空も羽田便を活用した支援を続け、能登地域の海産物を空輸して都内で販売する事業を今年度は毎月実施する計画だ。

馳知事は「能登空港は地域振興だけでなく防災や復興の拠点としての役割も担い、重要性はますます大きくなっている」と語った。