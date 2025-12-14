映画監督の原田眞人さんが亡くなったことを受け、作品に出演した俳優の木村拓哉さん（53）、山田涼介さん（32）がSNSを通じて追悼しました。

『クライマーズ・ハイ』（2008年）や『ヘルドッグス』（2022年）などで知られる原田監督。8日に都内の病院で亡くなっていたことが、業務提携するつばさプロジェクトを通して13日に発表されていました。76歳でした。

■山田涼介が感謝「僕を見つけてくれてありがとう」

木村さんは、原田監督がメガホンをとった『検察側の罪人』（2018年）に出演。自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、「原田監督の御冥福をお祈りします」と追悼しました。

山田さんは、『燃えよ剣』（2021年）と『BAD LANDS バッド・ランズ』（2023年）の2作品に出演。木村さんと同じくインスタグラムのストーリーズで「燃えよ剣 BAD LANDSでお世話になった原田眞人監督。お芝居の難しさ、お芝居の楽しさを刺激的な現場で僕に教えてくれて、厳しさと優しさで包み込むように、僕に愛を注いでくれました」と感謝しました。

そして、「お見舞いに行かせていただいた時、沖田総司の続編を撮ろう。と穏やかな表情で僕に言ってくださった事がとても嬉しかったです。その日が最後になるとは思っていなかったです、、原田監督の作品。原田監督の人柄が大好きでした」と振り返りました。

続けて、「、、寂しいけど、そんな顔をしていたら、きっと原田さんは、コラっ。と喝を入れてくると思うので。素敵な時間をありがとうございました。僕を見つけてくれてありがとうございました。ゆっくりとお休みください。心よりご冥福をお祈りします」とつづりました。