阪神・森下翔太外野手（２５）が１４日に兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３２００万円増の年俸２億１０００万円でサイン。「すごく評価して頂いたなというのが素直な感想。驚きとかビックリではなく、自分としても自信を持ってここに来たので。いい日になりました」と充実感を漂わせた。

プロ３年のキャリアで既に２度の優勝と１度の日本一に貢献。今季はともにセ・２位となる２３本塁打＆８９打点をマークするなど個人成績でもキャリアハイを塗り替えた。「球団からは印象というところも評価して頂いた」と語った通り、今季甲子園でお立ち台に上がった回数はチーム最多。得点圏打率やＯＰＳなどの指標だけでは単純に量れない「ここ一番の勝負強さ」も背番号１の魅力だ。

来季の目標を問われた森下は「やはり本当は本塁打王をとりたいと思っています」と語り「それも今オフの取り組み次第。自身を持ってシーズンに入れるようなオフを過ごしたい。今も毎日練習していますし、かなりの時間バットとボールを握っています」と更なる飛躍を誓った。

チームには今季４０本塁打をマークし同タイトルを獲得した佐藤輝がいるが「テルさんのことを尊敬していますし、すごいなと思っていますが、目の前にいるからこそ『悔しいな』という気持ちもある。その気持ちを自分の力に変えて頑張りたい」と敬愛する先輩に堂々と宣戦布告した。