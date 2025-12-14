阪神ジュベナイルフィリーズが行われる、１２月１４日の阪神競馬場は前日の夜から降った雨の影響で、朝は芝、ダートともに「稍重」だったが、天候も回復して４Ｒ終了後からは「良」発表で行われている。

土曜日に芝のレースは計６鞍行われた。阪神と同じ、外回りコースで行われた５、１１、１２Ｒの勝ち馬を見ると、５Ｒは道中でまくり、４角先頭で直線は内を選択した。同舞台の１１Ｒはランスオブカオスが４角５、６番手から、最後は馬場の真ん中で末脚を伸ばして差し切った。また、１２Ｒはアラベラが４角８番手から大外で脚を伸ばして直線一気で勝利したように、馬場のどこを通っても勝利の可能性がある。

この日も雨の影響はなく、酒井学騎手は「昨日よりも（馬場が）緩くなったなというのはないです。乗っていて内外の有利不利はまだ感じませんし、今日中にそこまでの差は出なさそうです」と分析。その言葉通り、３Ｒでは単勝１・５倍のテーオーアルアインが逃げ切ったが、好位につけた２、３着馬が中、外から差を詰めており、馬場傾向は変わらない。

この傾向を味方につけるのはアランカールだろう。末脚が爆発すれば、馬場のどこを通っても差し切れるはずだ。