ナイナイ矢部の妻・青木裕子、冷凍ストックで作った鍋料理公開「形が可愛い」「急遽作れちゃうの尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】フリーアナウンサーの青木裕子が12月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍ストックで作った手料理を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の妻「形が可愛い」冷凍ストックで作った鍋料理
青木は「寒すぎて週末外食断念 冷凍してあった餃子で餃子鍋にしました」とコメントをつけ、たくさんの餃子や白菜が具材の鍋の写真を公開。餃子は丸い形になっており、「帽子型に包んでみた」と記されている。
この投稿に、ファンからは「お鍋温まる」「餃子の形が可愛い」「美味しそう」「急遽作れちゃうの尊敬する」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
