ウォニョン（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が12月13日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】21歳KPOP美女「透明感すごい」肩出し白ドレス姿

◆ウォニョン、ドレス姿披露


ウォニョンは、白鳥と白いハートの絵文字とともに、ドレス姿のショットを多数投稿。長い髪をウェーブにして垂らし、ファンタジックなストラップレスの白いドレスを身に着けており、華奢なデコルテと、美しい肩から背中のラインが際立っている。

◆ウォニョンの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「目が眩むほど美しい」「お姫様」「透明感すごい」「輝いてる」「妖精みたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】