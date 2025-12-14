IVEウォニョン、肩出し白ドレス姿披露「透明感すごい」「輝いてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が12月13日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「透明感すごい」肩出し白ドレス姿
ウォニョンは、白鳥と白いハートの絵文字とともに、ドレス姿のショットを多数投稿。長い髪をウェーブにして垂らし、ファンタジックなストラップレスの白いドレスを身に着けており、華奢なデコルテと、美しい肩から背中のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「目が眩むほど美しい」「お姫様」「透明感すごい」「輝いてる」「妖精みたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「透明感すごい」肩出し白ドレス姿
◆ウォニョン、ドレス姿披露
ウォニョンは、白鳥と白いハートの絵文字とともに、ドレス姿のショットを多数投稿。長い髪をウェーブにして垂らし、ファンタジックなストラップレスの白いドレスを身に着けており、華奢なデコルテと、美しい肩から背中のラインが際立っている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「目が眩むほど美しい」「お姫様」「透明感すごい」「輝いてる」「妖精みたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】