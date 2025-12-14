近藤千尋「三女とイチャイチャタイム」ショット公開「雰囲気そっくり」「癒しの空間」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】モデルの近藤千尋が12月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。三女との密着ショットを公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「雰囲気そっくり」三女と密着2ショット
◆近藤千尋、三女との密着ショット公開
近藤は「三女とイチャイチャタイム」と目がハートの絵文字を3つつけてコメント。寝転がって三女を上に乗せ、頬にキスをしている写真を公開した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛がダダ漏れ」「癒しの空間」「可愛すぎる」「娘ちゃん髪の毛伸びてる」「雰囲気そっくり」などと反響が寄せられている。
近藤は夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
