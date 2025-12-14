2児の母・石川梨華、野菜たっぷり手料理披露「栄養満点」「冬にピッタリ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりの手料理を披露した。
【写真】40歳元モー娘。「冬にピッタリ」野菜たっぷりスープ
石川は「お野菜たっぷりコンソメスープ」とコメントし、細かく切られた様々な野菜がたくさん入っているスープの写真を公開。「カブ、大根、人参、白菜、玉ねぎ、キャベツ、ベーコン 味付けはコンソメと塩コショウ」と材料と味付けを記している。
この投稿に、ファンからは「栄養満点」「温まりそうで冬にピッタリ」「美味しそう」「真似します」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆石川梨華、野菜たっぷりの手料理公開
◆石川梨華の投稿に反響
