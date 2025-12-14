【香港カップ】大本命ロマンチックウォリアー 4連覇に向けて死角なし！ベラジオオペラ、ローシャムパークは激走なるか



「これが世界の競馬だ！」――カランダガンがジャパンCで凱歌を挙げてから早くも2週間が経過し、世界のホースマンたちは香港に目を向ける。競馬界を盛り上げる冬の風物詩、香港国際競走の開催が間もなくに迫った。

アメリカで開催されるブリーダーズCのように、各カテゴリーで頂点を決めるのが香港国際競走の特徴。

メインである香港カップを筆頭に、スピードキングを決める香港スプリント、世界最強マイラーが決まる香港マイル、そしてクラシックディスタンスの王者を争う香港ヴァーズの国際GⅠ4戦には例年、世界各国からトップホースが参戦することでも知られ、日本からは今年も7頭の出走を予定している。

昨年は勝ち星を挙げられなかったが、香港マイルとカップではそれぞれ2着に入るなど、存在感を見せつけてきた日本馬たち。

今年も7頭中GⅠ馬が6頭という豪華な顔ぶれ。それだけに3年ぶりの勝利を期待してもいいだろう。

日本時間の17時40分ごろに発走を予定しているメインの香港カップ。このレースには世界中の注目を集める1頭の馬がいる。

それが香港の英雄、このレースを目下3連覇しているロマンチックウォリアーだ。

3年前にこのレースを制して以来、その堅実派走りは世界を震撼させてきた。

昨年は日本に遠征して安田記念を制覇し、暮れには2連覇中だった香港カップでリバティアイランドらの追撃を難なく封じ、楽々と3連覇を達成してみせた。

7歳になった今年は海外へ積極的に遠征し、ジェベルハッタを制するとサウジC、ドバイターフではともに2着。

いずれも日本馬に敗れたが芝ダート問わない走りは香港どころか世界最強馬の称号にふさわしいものだった。

今年は左前球節の負傷で7カ月半もの休養を余儀なくされたが、復帰緒戦の香港ジョッキークラブCでは難なく勝利。4連覇に向けて死角は見当たらないという状況となっている。

そんな香港の英雄に真っ向から勝負を挑む日本馬は2頭。まずは今年の大阪杯を制してこのレース2連覇を果たしたベラジオオペラだ。

3歳暮れにチャレンジCを制してから本格化を迎えると、4歳時に挑んだ大阪杯で勝利してGⅠホースの仲間入り。

その後は中距離で堅実な走りを見せて今年も大阪杯で勝利。返す刀で宝塚記念も2着に入りその強さを満天下に示して見せた。

彼の武器は先行力。スタートから毎回好位に付けて流れに乗り早めのスパートで押し切るのが身上。

先に動くことで目標とされる可能性はあるが、ロマンチックウォリアーへのマークが集中すれば逆に出し抜けを喰らわせることができる。果たして世界中が注目する中で大番狂わせを演じることができるか。

そしてもう1頭がローシャムパーク。今回遠征する日本馬の中で唯一GⅠを制していない馬ではあるが、BCターフ2着など海外遠征の経験は豊富。

函館記念でのレース振りを見ると力の要る馬場への適性も高く、小回りコースも得意としている。思わぬ激走で高配当を呼ぶかもしれない。



■文／福嶌弘





