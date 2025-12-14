【香港国際競走見どころ】香港最強軍団に、チームジャパンは勝てるのか



左上 ロマンチックウォリアー、右上ソウルラッシュ、左下カーインライジング、右下アーバンシック

「これが世界の競馬だ！」――カランダガンがジャパンCで凱歌を挙げてから早くも2週間が経過し、世界のホースマンたちは香港に目を向ける。競馬界を盛り上げる冬の風物詩、香港国際競走の開催が間もなくに迫った。

アメリカで開催されるブリーダーズCのように、各カテゴリーで頂点を決めるのが香港国際競走の特徴。

メインである香港カップを筆頭に、スピードキングを決める香港スプリント、世界最強マイラーが決まる香港マイル、そしてクラシックディスタンスの王者を争う香港ヴァーズの国際GⅠ4戦には例年、世界各国からトップホースが参戦することでも知られ、日本からは今年も7頭の出走を予定している。

昨年は勝ち星を挙げられなかったが、香港マイルとカップではそれぞれ2着に入るなど、存在感を見せつけてきた日本馬たち。

今年も7頭中GⅠ馬が6頭という豪華な顔ぶれ。それだけに3年ぶりの勝利を期待してもいいだろう。



アーバンシック（c）SANKEI

まずは日本時間12日の15時10分に発走を予定している香港ヴァーズから。

4レースの中で地元の香港馬が唯一苦戦しているレースで、過去10年の成績を見ると日本馬と欧州からの遠征馬がそれぞれ5勝ずつを分け合うという状況。そうした構図は今年も続きそうだ。

そんなレースに日本代表として挑むのは、昨年の菊花賞馬アーバンシックだ。

デビューしてからしばらくはスタートに難を抱えていたがそれでも皐月賞4着などで才能の片鱗を見せていた大器。

秋になるとセントライト記念で重賞初制覇を果たし、菊花賞はスローな流れから直線で豪快に伸びて完勝。後の天皇賞（春）の勝ち馬、ヘデントールを子ども扱いする姿は紛れもなく世代最強馬のそれだった。

だが、その後のアーバンシックは苦戦を強いられることに。1番人気の有馬記念では出遅れて6着に終わると、4歳になった今年は3戦未勝利。

出遅れ癖は相変わらずで宝塚記念は後方か動けないままの14着とまさにどん底にいた。

しかし、秋になってアーバンシックは再び輝きだした。天皇賞（秋）では11番人気の低評価ながら勝ち馬と0.2秒差の5着に健闘。

適距離よりも短い印象の2000m戦でこれだけ走れたのは収穫と言えそう。この時は坂に入ってから置かれた感じもしただけに直線が平たんなシャティン競馬場なら一発があるかもしれない。

最大のライバルとなりそうなのが昨年のジャパンCにやってきたフランスのゴリアット。

今年もバーデン大賞を制するなど力はまだまだ衰えていない。他にも凱旋門賞3着のソジー、昨年のこのレース勝ち馬ジアヴェロットら多士済々のメンバーが揃っている。



カーインライジング PHOTO:Getty Images

続いては日本時間15時50分ごろにスタートする香港スプリント。

かつてはロードカナロアが2連覇を果たしたが、過去10年で9勝を挙げているように今では香港馬の天下。今年も2連覇を狙うカーインライジングがエントリー。

昨年2月から継続している連勝は15まで伸びていて、その中には賞金2000オーストラリアドルを誇るオーストラリアの短距離GⅠジ・エベレストが含まれる。

そんな短距離界のスターホースに挑む日本馬は2頭。いずれも今年のスプリントGⅠを制した精鋭で絶対王者に真っ向勝負を挑む。

まずは今年の高松宮記念を制したサトノレーヴ。昨年のこのレースで3着に入ったことで馬が目覚めたのか、今年の年明け緒戦となった高松宮記念では中団から動いて勝利。

その後も海外を転戦し、チェアマンズSP、ロイヤルアスコット開催のQE2世ジュビリーSでそれぞれ2着に入った。

帰国緒戦のスプリンターズSではスタート直後に他馬と接触する不利があり伸びきれずに4着だったが、ジョアン・モレイラとのタッグでは掲示板を外さない問い無類の安定感を誇る。

慣れ親しんだシャティンの馬場で今度こそ勝利をもぎ取りたい。

海外遠征の経験であればウインカーネリアンも負けていない。2年前の東京新聞杯以来勝ち星から遠ざかっていたが、今年はアルクオーツスプリントで2着に入ると、スプリンターズSでは華麗な逃げ切り勝ちを収めて8歳にして念願のGⅠ制覇を果たすなど今、乗りに乗っているのは間違いない。

軽快なダッシュ力を見せることができればここでも大番狂わせがあるかもしれない。



ソウルラッシュ PHOTO:Getty Images

日本時間17時ごろにスタートを予定しているのが香港マイル。

ゴールデンシックスティが現役を去った昨年はどの馬にもチャンスがあったが、その中から抜け出したのが地元のヴォイッジバブル。

昨年の安田記念ではロマンチックウォリアーの引き立て役にしかならなかったが、地元香港で無類の強さを見せて日本の競馬ファンを驚かせたのは記憶に新しい。

今年に入ってからもヴォイッジバブルの強さは健在で香港競馬界では史上2頭目となる香港古馬三冠を達成するほど。

トライアルであるジョッキークラブCは2着だったが、適距離のマイル戦に戻れば無類の強さを見せるのは間違いない。

連覇を狙うヴォイッジバブルに挑む日本馬は2頭。まずは7歳になっても衰え知らずの古豪・ソウルラッシュだ。

団野大成とともに人馬初GⅠ制覇を果たしたマイルCSの勢いそのままに挑んだ昨年の香港マイルは惜しい2着と海外遠征でも結果を出すと、7歳になって迎えた今年のドバイターフでは香港の英雄・ロマンチックウォリアーを相手にハナ差競り勝ち勝利という大金星を挙げた。

その後も安田記念3着など衰えるどころか今がピークなのではというほどの走りを見せた。

2度目の香港遠征となる今回、ドバイターフの時のように息の長い末脚が使えるようならここでも勝ち負けに持ち込むことだろう。

一方、3歳馬という若さを武器に挑むのが、今年の2冠牝馬エンブロイダリーだ。

3連勝で桜花賞を制するも、オークスは距離に泣いて大敗。秋華賞は2000mという距離が不安視されながらも、ルメールの騎乗が冴えて3角から好位に付けて流れに乗ってそのまま押し切り勝利。

中距離までなら問題ないと言わんばかりの走りを見せたが、距離適性を考えてここにエントリーしてきた。

クイーンCや秋華賞のように前から動くこともできれば桜花賞を制した時のような鋭い脚も使えるという自在性が大きな武器。

シャティンの馬場がマッチするなら好勝負には必至。ちなみにこのレースを制すれば父アドマイヤマーズとの父娘制覇も実現するだけに見逃せない。



ロマンチックウォリアー PHOTO:Getty Images

最後はメインの香港カップ。日本時間の17時40分ごろに発走を予定しているこのレースには世界中の注目を集める1頭の馬がいる。それが香港の英雄、このレースを目下3連覇しているロマンチックウォリアーだ。

3年前にこのレースを制して以来、その堅実派走りは世界を震撼させてきた。

昨年は日本に遠征して安田記念を制覇し、暮れには2連覇中だった香港カップでリバティアイランドらの追撃を難なく封じ、楽々と3連覇を達成してみせた。

7歳になった今年は海外へ積極的に遠征し、ジェベルハッタを制するとサウジC、ドバイターフではともに2着。

いずれも日本馬に敗れたが芝ダート問わない走りは香港どころか世界最強馬の称号にふさわしいものだった。

今年は左前球節の負傷で7カ月半もの休養を余儀なくされたが、復帰緒戦の香港ジョッキークラブCでは難なく勝利。4連覇に向けて死角は見当たらないという状況となっている。

そんな香港の英雄に真っ向から勝負を挑む日本馬は2頭。まずは今年の大阪杯を制してこのレース2連覇を果たしたベラジオオペラだ。

3歳暮れにチャレンジCを制してから本格化を迎えると、4歳時に挑んだ大阪杯で勝利してGⅠホースの仲間入り。

その後は中距離で堅実な走りを見せて今年も大阪杯で勝利。返す刀で宝塚記念も2着に入りその強さを満天下に示して見せた。

彼の武器は先行力。スタートから毎回好位に付けて流れに乗り早めのスパートで押し切るのが身上。

先に動くことで目標とされる可能性はあるが、ロマンチックウォリアーへのマークが集中すれば逆に出し抜けを喰らわせることができる。果たして世界中が注目する中で大番狂わせを演じることができるか。

そしてもう1頭がローシャムパーク。今回遠征する日本馬の中で唯一GⅠを制していない馬ではあるが、BCターフ2着など海外遠征の経験は豊富。

函館記念でのレース振りを見ると力の要る馬場への適性も高く、小回りコースも得意としている。思わぬ激走で高配当を呼ぶかもしれない。

今年は例年以上に香港馬VS日本馬という構図が強い印象の香港国際競走。果たしてどんな結果が待っているのだろうか？



■文／福嶌弘

繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？