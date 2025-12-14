アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2025年12月14日に「Electron（エレクトロン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたJAXA＝宇宙航空研究開発機構の人工衛星はロケットから無事に分離されたことを、Rocket Labが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron (RAISE And Shine)

小型実証衛星4号機について

ロケット：Electron打ち上げ日時：日本時間 2025年12月14日12時09分発射場：ロケットラボ 第1発射施設（ニュージーランド、マヒア半島）ペイロード：小型実証衛星4号機（RAISE-4）

小型実証衛星4号機は、JAXAが大学・研究機関・民間企業などで開発されたハードウェアに宇宙での実証の機会を提供する「革新的衛星技術実証プログラム」における4回目の実証機会「革新的衛星技術実証4号機」において、以下の8つの部品・機器を搭載して軌道上で実証を行うための衛星です。

・低軌道衛星MIMO／IoT伝送装置「LEOMI」（NTT株式会社／JAXA）

・民生GPU実証機「GEMINI」（三菱電機株式会社）

・水を推進剤とする超小型統合推進システム「KIR-X」（株式会社Pale Blue）

・小型衛星用パルスプラズマスラスタ「TDS-PPT」（株式会社高橋電機製作所／山梨大学）

・膜面展開型デオービット機構「D-SAIL」（株式会社アクセルスペース／サカセ・アドテック株式会社）

・発電・アンテナ機能を有する軽量膜展開構造物「HELIOS-R」（サカセ・アドテック株式会社／JAXA／東京科学大学）

・耐放射線地球観測カラーカメラ「CF-CAM」（マッハコーポレーション株式会社）

・SOISOC活用オンボードAI物体検知機「AIRIS」（三菱重工業株式会社）

なお、革新的衛星技術実証4号機ではこの他にも8機の超小型衛星が選定されており、2026年1月〜2026年3月にElectronロケットで打ち上げられる予定です。

【▲ JAXAの「小型実証衛星4号機（RAISE-4）」を搭載して打ち上げられた「Electron」ロケット。Rocket Labのライブ配信から（Credit: Rocket Lab）】

