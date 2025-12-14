◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月14日 東京辰巳アイスアリーナ）

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、東京で行われた。最終日は男女の1000メートルが決勝まで行われる。

男子1000メートルは松林佑倭（アンリ・シャルパンティエ）が優勝した。序盤は激しい先頭争いが続いたが、残り3周付近で松林が先頭に立ち、そのままゴールに入った。

松林は男子1500メートルに続き、2冠達成。女子の長森遥南と合わせて、アンリ・シャルパンティエ所属の選手が6種目中5種目で制した。また、2位は林伊吹（トヨタ自動車）、3位は渕上結太（関西学院大学）となった。

松林は「自分は3冠がなかったが、目の前でチームメートが3冠達成。自分も2冠を獲って、アンリ・シャルパンティエが強いという所見せたかったので、優勝を取れてよかった。最終的に良い結果を残せたので、今後の自分のプラスにつなげたい」と話した。

国際スケート連盟（ISU）は10日にミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート・ショートトラックの国・地域別出場枠を発表し、日本は男子が4枠、女子は5枠を獲得。リレー種目で男女、混合の出場枠を得た。個人種目は男子が1500メートルで最大の3枠、女子が1000メートルと1500メートルで3枠を手にした。

また、日本スケート連盟は同五輪の日本代表選考基準を満たした男女6選手をすでに発表。男子は宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）。女子は、中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）で、代表入りが事実上内定した6人は、最終選考となる全日本選手権には出場しない。残りの五輪代表選手は14日に発表される。

【男子1000メートル決勝進出者】

齋藤駿（相模原SSC）

松林佑倭（アンリ・シャルパンティエ）

三好瑛久（関西学院大学）

林伊吹（トヨタ自動車）

渕上結太（関西学院大学）