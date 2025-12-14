女優の芳根京子（28）が14日、都内で「芳根京子カレンダー2026」（ワニブックス）発売記念イベントを行った。

自身にとって初のカレンダーとなった今回は、相棒のフェレット「たぬこ」とのショットも収録。芳根自ら「ペットっていけるんですか？」とリクエストしたといい、「初めてのカレンダーだからこそ、私の好きなものを詰め込もうってなった時に、やっぱりたぬこは外せないな、と思ったので、言ってよかった」と笑みを浮かべた。

相棒とのカットが掲載された5月は、偶然にもたぬこの誕生月。「私の誕生日のところにも印が入ってるんですけど、“たぬこのところにも印ってつけられますか？”ってスタッフさんにお願いをして。だから私の誕生日と、たぬこの誕生日が把握できるカレンダーにもなっております」とアピールした。

さらに報道陣から「たぬこちゃんにギャラ払わなきゃいけないですね」と振られ、「いっぱいご飯あげました」と満足げ。「大変自慢できるカレンダーが完成しました」とし、「日常の中で、皆さんの生活を少しでも彩ることができたら幸せなことだなと思っておりますので、ぜひ来年一年間、そばに置いてもらえたらうれしいです」とうなずいた。