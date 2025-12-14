FC大阪vs宮崎 スタメン発表
[12.14 J1昇格プレーオフ 決勝](Axis)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 9 島田拓海
FW 10 久保吏久斗
FW 11 利根瑠偉
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 13 美馬和也
MF 7 木匠貴大
MF 24 佐藤諒
MF 41 野瀬龍世
FW 39 望月想空
FW 51 西村真祈
監督
藪田光教
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 18 吉澤柊
FW 58 武颯
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
