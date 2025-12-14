鳥栖、ヘッドオブスカウトの池田圭氏が退団…愛媛のヘッドオブリクルートメントに就任
サガン鳥栖は14日、ヘッドオブスカウトを務めていた池田圭氏(39)が2025シーズンをもって退任することを発表した。来シーズンから愛媛FCのヘッドオブリクルートメントに就任するという。
池田氏は2019シーズンで現役を引退。その後は鳥栖の強化部を経て、さまざまな役職に就いていた。
クラブ公式サイトを通じ、池田氏は「この度、サガン鳥栖を離れることになりました」と挨拶している。
「時が経つのは早く、サガン鳥栖は気づけば自分の人生で最も長く過ごした、特別な場所になっていました。22歳の自分が不安を抱えながら降り立ったこの街は、いつしか離れるのが寂しいと思えるほど、かけがえのない存在となりました。選手として11年、スタッフとして6年。積み上げてきた時間のすべてが、自分の価値観と人生を形づくってくれました」
「サガン鳥栖に関わるすべての人がより豊かになる。その思いは今でも揺らぐことなく、自分の中に深く刻まれています」
「どんな時も変わらず熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さま。そして、これまで関わってくださったすべての皆さま。本当にありがとうございました。“心のクラブ”がここにあったことを、決して忘れません。ありがとう、サガン鳥栖。P.S. みなさん、またいつかお会いしましょう。」
