14日の香港シャティン競馬場で行われる国際競走の発走時間が迫ってきた。今年も現地オッズと、日本国内のオッズでは偏りが見られる。午後1時時点でのオッズを比較してみたい。

4R香港ヴァーズの現地1番人気は英国馬ジアヴェロット（単勝オッズ4・5倍）。日本国内では日本馬アーバンシックが約3倍の1番人気に支持されている。香港でのアーバンシックは同8・2倍での5番人気と低い評価を与えられている。現地では欧州勢が人気を集めている。

5R香港スプリントのカーインライジングが断トツ人気なのは日香で同じ。単勝オッズ1・0〜1・1倍となり、誰もが勝利を確信している。ウインカーネリアン（日本で同8・1倍）、サトノレーヴ（同8・8倍）の人気順はそれほど差がないが、現地では31、39倍と大きなオッズの乖離（かいり）がある。

7R香港マイルの国内1番人気はここが引退レースのソウルラッシュ（同3・3倍）、これにエンブロイダリー（同3・5倍）が続く。現地ではソウルラッシュが同14倍、エンブロイダリーが7・3倍と甘く見られ、エンブロイダリーの方が高く評価されているのが分かる。香港では最有力視されたヴォイッジバブル（同4・5倍）が2番人気。前哨戦で思わぬ敗戦を喫したマイウィッシュが同3・9倍の1番人気となっている。

8R香港カップは、ロマンチックウォリアーが日香で単勝オッズ1倍台前半で推移。日本馬ベラジオオペラは共に2番人気だが、日本では同3・1倍、香港では同8・6倍とオッズに隔たりがある。

まとめると、日本国内のオッズで購入して妙味がありそうなのは、香港マイルのマイウィッシュか。現地での評価はすこぶる高く、前走は明らかに良化途上の感。時計での裏付けもある。現地ファンは適距離を模索するヴォイッジバブルより、マイルなら上とのジャッジを下している。