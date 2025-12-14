豪雨の後、避難民仮設キャンプの泥だらけの路地を歩く人たち＝11日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区で3日間にわたって激しい嵐が続き、子ども3人を含む14人が死亡した。ガザ保健省のムニール・アルブルシュ局長がCNNに明らかにした。

過去2年にわたる壊滅的な戦闘でガザの大半が廃虚となり、多くのパレスチナ住民がテントや仮設シェルターに移る以外の選択肢を失っている。

国際NGOオックスファムは13日の声明で、テントは雨水で浸水し、パレスチナの人々は「適切な避難場所もなく、下水や泥、がれきの中を歩き回っている」と指摘し、こうした厳しい状況は援助に対する組織的な妨害の直接的な結果だと言い添えた。

寒さと雨に見舞われた住民からは、びしょぬれになった持ち物を前に助けを求める声が上がった。

「マットレスも毛布も、全部、服まで水浸しになった」と、ウム・ムスタファさんは12日にCNNに語り、マットやテントを持ってきてほしいと訴えた。唯一残っていた食料である小麦粉とコメの袋も水に浸かり、夜中にパニックに陥ったという。

当局やガザの住民によると、イスラエル軍の攻撃でもろくなっていたテントや仮設シェルター、建物が家族が中にいる時に倒壊した。

イスラム組織ハマスの系列のメディアによれば、2万7000張り以上のテントが流されて浸水した。「複雑な人道的災害」が少なくとも25万人に影響を与えているという。

ハマスとイスラエルは10月に停戦に合意した。生存しているイスラエル人の人質解放が進み、2年に及ぶ戦闘は一時的に停止した。イスラエルは、和平合意の「第1段階」の実施を受けてガザへの援助物資の搬入を認めた。

しかしオックスファムは、イスラエル当局が「基本的な避難資材、燃料、水道インフラの流入を阻止し続けており」、人々が「完全に予防可能な危害」にさらされていると指摘した。

ガザでの援助調整を担うイスラエル国防省傘下の「占領地政府活動調整官組織（COGAT）」は声明で、イスラエルは合意に基づき、人道支援トラックの搬入義務を順守していると述べた。こうした枠組みの中で、食料や水、燃料、ガス、医薬品、医療機器、テントや避難用資材を積んだトラックが毎日数百台入っていると説明。ここ数カ月で、COGATは国際社会と連携し、ガザの住民に約27万張りのテントや防水シートを直接届ける支援を行ったという。