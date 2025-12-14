2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表は日本時間14日、予選リーグ初戦で韓国代表と対戦し「4-7」での黒星スタートとなりました。

五輪出場権が残り2枠となっているミックスダブルス。予選リーグでは全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を戦い、両グループの上位2チームがプレーオフに進出します。両グループ1位同士の対戦で勝ったチームが1枠目の五輪出場権を獲得。さらに2位同士の対戦での勝利チームと、1位同士の対戦で敗れたチームが戦い、勝ったペアが2枠目の五輪出場権をつかみます。

Aグループに入った日本代表（小穴・青木ペア）。世界チームランキングは3位となっており、グループトップの順位となっています。初戦の相手である韓国代表は、次ぐ世界チームランキング9位となっています。

第1エンドを不利とされる「先攻」で迎えるも、1点を先取した日本。第2エンドでも見事なスイープを見せ、追い込まれながらも1点を追加します。しかし第3エンドはミスショットも絡み、相手に2点を奪われ同点に追いつかれました。さらに前半最後となる第4エンドでは、ストーンの曲がりにくいアイスコンディションに苦しめられ、リードを許しました。

休憩を挟んで迎えた後半は、さらにアイスコンディションをつかみにくい展開に。第5エンドで再び同点に追いつくも、第6エンドでは韓国が3点をあげ一気にリードを許しました。第7エンドでは、日本がパワープレーを選択。両チーム1回ずつ使用できる複数得点が期待できるプレーとなりますが、日本はわずか1得点にとどまってしまいます。最終第8エンドでも韓国が得点。この試合は「4-7」で韓国が勝利しました。