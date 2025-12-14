ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、バッグの繊細なアートが美しい、ディズニーデザイン「ユニセックス裏毛プルパーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス裏毛プルパーカ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：5,490円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L

生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

かぶりタイプの着こなしやすいパーカ。

フロントはシンプル、バッグには繊細なアートが美しいデジタルプリントが施されています。

両袖にはキャラクターのシルエット入り！

デザインは全部で5種類がラインナップ。

男女お揃いやユニセックスで着ても楽しいデザイン展開になっています。

ミッキー＆フレンズ

© Disney

「ミッキー＆フレンズ」デザインのパーカ。

背面にはレトロなタッチのアートが☆

「ミッキーマウス」をはじめ、「ミニーマウス」や「グーフィー」、「プルート」、そして「クララベル」たちの姿も描かれています。

© Disney

袖口には、帽子を持っている「ミッキーマウス」のシルエット入り。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのパーカ。

カジュアルな杢グレーが基調で、バッグにはアイスホッケーを楽しむ「ドナルドダック」と甥っ子の「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」の姿がプリントされています！

© Disney

袖口には同系色で「ドナルドダック」のキュートなシルエットが。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ブラウンを基調とした「くまのプーさん」のパーカ。

あたたかみのあるカラーにほっこり。

バッグには「くまのプーさん」や「ピグレット」、「オウル」や「カンガ」などの100エーカーの森に住む仲間たちの姿もデザインされています☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

そして両袖には、ハニーポットを持ち上げてはちみつを食べようとしている「くまのプーさん」の姿がシルエットで表現されています。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのパーカ。

パステル調のグリーンが基調で可愛らしい雰囲気！

バッグには劇中に登場するお茶会のシーンがプリントされています。

© Disney

袖口には「アリス」の可愛らしいシルエットも。

シンデレラ

© Disney

『シンデレラ』デザインのパーカ。

バッグには鮮やかなカラーのプリントが施されています◎

ディズニープリンセス「シンデレラ」と、「プリンス・チャーミング」のロマンティックなシーンに思わずうっとり。

© Disney

両袖にはリボンの額縁に入っている「シンデレラ」のシルエットがプリントされています。

© Disney

＜素材アップ＞

それぞれ、身生地は綿100％で着心地も快適◎

© Disney

胸元にはキャラクターや作品のロゴもあしらわれています。

© Disney

フード紐は太めで、キャラクターをイメージした色使いになっているのもポイント。

ユニセックスで着られる、推しキャラパーカ。

バッグの繊細なアートが美しい、ディズニーデザイン「ユニセックス裏毛プルパーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

