若手俳優の藤粼ゆみあさんが14日、藤粼ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」発売記念会見に登壇しました。



藤粼さんは、“初めての写真集でギリシャという憧れの地に行かせていただいて。出来上がった写真集を見たときに自分では想像していないくらい素敵に撮ってくださっていて。旅に出たときのワクワク感が、写真集を開いたときにも感じられることができて自分でもすごく嬉しく思いました”と発売の喜びを語りました。

自身が付けた写真集のキャッチコピーは『初めての記憶』。

“初めてのヨーロッパ、初めての国、食べ物、そして写真集。全て自分自身の「初めて」に触れて、それを詰め込んだ1冊だと思っています。一生に一度しかないかけがえのない瞬間だったので、そんなキャッチコピーを付けたい”と説明しました。





“高いところが好きです。ジェットコースターも好きです！”と笑顔で語った藤粼さん。

写真集のなかには、地上600メートル地点にある修道院まで坂や階段を登りきった際のとびきりの笑顔や、現地の売店で緊張しながらベーグルを買う姿など、まるで藤粼さんとギリシャ旅行に行ったかのような気分が味わえる一冊になっています。



“こっそりスタッフさんに隠れて「パン買いたいな」って言ったときにカメラマンさんがついてきてくれて、駅前でおじさんが売ってるベーグルを買いに行ったんです。慣れない土地で通貨や言語も違うなかでたどたどしく、緊張しながら一人で買いに行ったベーグルのおいしさが忘れられなくて。”と旅を思い出し笑顔に。



2023年、15歳で上京しドラマデビューし、現在は高校3年生。

今年11月からNetflixで配信される岡田准一さん主演のドラマ『イクサガミ』にヒロインとして抜擢されるなど、いま最も将来が期待されている俳優の1人です。







今年は自身の活動の反響も大きかったようで、“今まで以上に周りの人から笑顔で「よかったね」と言われた1年。高校生最後で、修学旅行にも行けて、友だちとも仲が深まったり。いろんな人に囲まれてワイワイできた楽しい1年だった”と公私ともに充実した1年だったと振り返りました。



【担当：芸能情報ステーション】